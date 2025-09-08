Alin Prunean, ales vicepreședinte al partidului REPER

În cadrul Adunării Generale a membrilor, Partidul REPER (Reînnoim Proiectul European al României) și-a ales liderii și structurile de conducere centrale.

La alegerile pentru președinția REPER, au candidat Camelia Sălcudean și Octavian Berceanu. În primul tur, niciunul dintre candidați nu a obținut majoritatea absolută a voturilor, așa cum prevede statutul REPER. Drept urmare, Consiliul Național a decis organizarea unui al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui. REPER a acționat cu respect față de principiile democratice, aplicând legea și regulile interne, indiferent de costurile politice generate de nemulțumirea unuia dintre candidați.

În turul al doilea, Camelia Sălcudean a fost aleasă noua președintă a Partidului REPER. Conducerea națională este completată de doisprezece membri, aleși pe baza regulii de egalitate de gen, șase poziții fiind rezervate femeilor și șase bărbaților. Structura Biroului Național este următoarea: vicepreședinți – Ana-Maria Boghean, Adela-Maria Șpaimoc, Simina Tulbure, Alin Prunean, Cezar Cobianu și Cosmin Poteraș, membri – Irina Hatmanu, Steluța Munteanu, Alina Stănescu, Mihai Andrei Beța, Dan-Alexandru Roșu și Marius Octavian Olaru. Simina Tulbure și Dan-Alexandru Roșu provin din organizația de tineret REPER Youth.

Totodată, au fost desemnați nouă reprezentanți regionali, după cum urmează: Bogdan Toader – regiunea București-Ilfov, Florin Barbur – regiunea Nord-Vest, Bogdan Marius Munteanu – regiunea Sud-Muntenia, Marcel Ivanov – regiunea Sud-Est, Adrian Slabu – regiunea Nord-Est, Nicolae Iorga – regiunea Centru, Constantin Brescan – regiunea Vest, Carmen Rodica Stângă – regiunea Sud-Vest și Matei Puiu – Diaspora.

Așadar, copreședintele filialei REPER Maramureș, Florin Barbur, a fost ales membru al Biroului Național REPER, reprezentant al regiunii Nord-Vest. În structurile de integritate ale partidului, Radu Eross și Irina Maria Sorescu Vasile au fost aleși în Comisia Națională de Arbitraj, iar Alin-Viorel Guler în Comisia Națională de Cenzori.

Au avut loc alegeri și pentru noua conducere a organizației de tineret REPER Youth. Copreședinți sunt Teodora Tărcuță și Andrei-Cezar Asanache, iar membri ai Biroului Național: Cristian-Andrei Stoian, Francesco Martinuț și Laurențiu-Marinel Gogoriță.

Sălajul este reprezentat la nivel central de către Alin Prunean membru în Biroul Național și vicepreședinte REPER, iar Alin Guler membru al Comisiei Naționale de Cenzori.

Mandatele de reprezentare ale tuturor membrilor aleși sunt valabile pentru o perioadă de doi ani.

