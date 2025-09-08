Sute de șoferi vitezomani au fost sancționați

Timp de o săptămână, în perioada 1-7 septembrie, polițiștii rutieri sălăjeni au derulat acțiuni pentru creșterea siguranței în trafic.

Principalele șosele din județ au fost vizate de controale, atât pentru responsabilizarea șoferilor, cât și pentru reducerea riscurilor de accidente rutiere cauzate de viteza excesivă.

Peste 450 de șoferi au fost depistați în timp ce conduceau cu viteză peste limita legală, drept pentru care au fost sancționați.

Mai mult, 72 dintre aceștia au rămas fără permis, 61 fiind depistați circulând cu o viteză de peste 50 km/h față de viteza maximă admisă pe sectorul de drum, iar alți 11 fiind depistați pentru depășirea vitezei cu peste 70 km/h.

„Reamintim participanților la trafic că viteza excesivă și neadaptată condițiilor de drum reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.