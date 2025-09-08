Trei sălăjeni au murit într-un tragic accident

Autoritățile au fost sesizate cu privire la producerea unui accident între localitățile bihorene Sânzlar și Chiraleu, luni, la ora 5:05. În incident au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Bihor „la fața locului au fost mobilizate de urgență, trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Marghita, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și cu ambulanța SMURD a subunității, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean”.

„Din păcate, în urma accidentului rutier, două persoane din autoturism și o persoană din autoutilitară au suferit leziuni, care, din nefericire, le-au provocat decesul, la fața locului”, a transmis purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor.

În urma accidentului rutier, conducătorii celor două autovehicule implicate (ambii din Sălaj) și un bărbat, de 51 de ani, din localitatea Șimleu Silvaniei, pasager în autoturism, au suferit multiple leziuni, care, din nefericire, le-au provocat decesul, la fața locului.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier Marghita, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Marghita, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

foto: www.bihon.ro

M. S.