Zeci de sălăjeni au luat Bacalaureatul în sesiunea de toamnă

Primele rezultate din sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat au fost publicate luni, 18 august. La nivel național, rata de succes este de 28,4%, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Educației. În total, 7.306 candidați au reușit să obțină medii de trecere.

În județul Sălaj, dintre cei 294 de candidați prezenți la examen, doar 75 au promovat. De asemenea, 55 de absolvenți de liceu nu s-au prezentat la probe, potrivit datelor. Cea mai mare medie din județ, înainte de depunerea contestațiilor, este 7,58. Aceasta a fost obținută de un absolvent al Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău, aparținând unei promoții anterioare.

Contestațiile vor putea fi depuse în urma vizualizării lucrărilor, iar rezultatele finale vor fi publicate în 26 august.