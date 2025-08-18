Consiliul Județean susține proiectul „Tineri cu impact”

La sediul Consiliului Județean Sălaj a fost semnat, luni, protocolul de adeziune la rețeaua de tineret „Tineri cu impact”, parte a proiectului cu același nume implementat din fonduri europene de către Agenția Județeană de Ocupare și Formare Profesională (AJOFM) Sălaj, în parteneriat cu mai multe ONG-uri.

„ Am primit cu bucurie propunerea AJOFM Sălaj de a susține acest proiect, care ne aduce împreună în jurul unei idei esențiale: aceea de a asculta și înțelege problemele generației tinere și de a găsi, împreună, soluții reale. Avem, astfel, șansa unei finanțări europene generoase pentru activități cu efecte directe și benefice asupra tinerilor noștri și, implicit, asupra dezvoltării comunității sălăjene. Consiliul Județean va fi un partener activ și implicat în acest demers și sunt convins că prin colaborare vom reuși să le oferim tinerilor din Sălaj oportunități reale și sprijin pentru a-și construi viitorul aici, acasă”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele CJ Sălaj.