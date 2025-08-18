Sindicaliștii sălăjeni anunță proteste față de măsurile fiscale

Luni, la sediul Uniunii Județene a Caselor de Ajutor Reciproc (CAR) Sălaj, a avut loc o conferință de presă organizată de mai multe confederații sindicale: Cartel Alfa, FSLI, CNS Meridian și CNSRL Frăția. Liderii acestora și-au exprimat dezacordul față de măsurile fiscale cuprinse în cel de-al doilea pachet pregătit de Guvernul Bolojan și anunță proteste.

Potrivit sindicaliștilor, reducerea cheltuielilor bugetare nu ar trebui să fie suportată de bugetari și de angajați. Aceștia atrag atenția că, începând cu anul 2019, cheltuielile publice au fost „deșănțate”, iar achizițiile masive de izolete și vaccinuri, urmate de distrugerea dozelor expirate, au costat statul român miliarde de lei.

Guvernanții nu ar reduce costurile acolo unde este cu adevărat necesar. În schimb, „sărăcirea și înfometarea” populației duc la scăderea colectării veniturilor la buget, a declarat președintele filialei Cartel Alfa Sălaj, Laurențiu Ghiuruțan. Acesta a subliniat că puterea de cumpărare a românilor este tot mai mică din cauza creșterilor de TVA și oprirea plafonărilor prețurilor la energie.

În semn de protest, reprezentanții celor patru confederații sindicale vor organiza manifestații în stradă. Astfel, în fiecare miercuri, timp de două ore, vor fi pichetate sediile Prefecturilor din întreaga țară, inclusiv în Sălaj. Primele acțiuni de protest sunt programate să înceapă de săptămâna viitoare. Proteste vor avea loc și la CFR Călători. Potrivit declarațiilor, numeroși angajați au depășit deja vârsta de pensionare,

Nemulțumiri sunt exprimate și din partea sistemului de învățământ, unde creșterea normei didactice, comasarea școlilor sau creșterea numărului de elevi dintr-o clasă riscă să afecteze noul an școlar. Data reîntoarcerii elevilor sălăjeni în bănci este incertă, după cum a menționat Vasile Sîrb, președintele Ligii Sindicatelor din Învățământ Sălaj. Manifestări stradale vor avea loc și în următoarea perioadă, iar o grevă generală va avea loc în 8 septembrie, atunci când ar trebui să ia start noul an școlar, cu prezența a zeci de mii de cadre didactice.

„Banii la buget sunt, doar trebuie administrați cum trebuie. Nu cred că e o soluție să-ți înfometezi tu populația și să dai în continuare 3% din PIB Ucrainei și Moldovei prin ajutoare”, a mai președintele Cartel Alfa. De menționat e faptul că sprijinul pentru Ucraina este acordat de către toate statele membre ale Uniunii Europene, nu doar de România.