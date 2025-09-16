Tinerii sălăjeni, invitați să exploreze Europa prin campania „Time to Move”

Campania „Time to Move”, dedicată tinerilor interesați de mobilități internaționale, va fi derulată și anul acesta, începând cu luna octombrie. Acțiunea, ajunsă la cea de-a XI-a ediție, propune mii de activități în peste 30 de state europene, inclusiv în România. Derulată de rețeaua Eurodesk, sub sloganul „Fă primul pas și explorează Europa”, campania ajunge și în rândul tinerilor sălăjeni.

În cadrul acestor evenimente locale, precum ateliere, jocuri, sesiuni de informare și alte activități nonformale, tinerii vor afla cum pot explora Europa și cum pot beneficia de sprijin, inclusiv financiar, pentru proiectele lor de mobilitate și de învățare în străinătate.

Sălajul este parte a campaniei prin intermediul rețelei Eurodesk România, componentă a Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Tinerii din județ și din toată țara vor lua parte la o serie de ateliere și vor descoperi cum pot accesa programe europene precum Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate.

Teme de interes pentru tânăra generație

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă conectarea tinerilor la cele aproximativ 4.000 de puncte de informare Eurodesk. Totodată, campania aduce în prim-plan teme de interes actual pentru tinerii din Europa, precum voluntariatul, implicarea civică, sănătatea mentală și sustenabilitatea.

Extinderea orizonturilor pentru tineret

„Ne bucurăm că și în acest an România este parte din campania „Time to Move”. Ne dorim ca tot mai mulți tineri să descopere cât de valoroase pot fi experiențele de mobilitate. Nu este vorba doar de dezvoltarea și consolidarea competențelor, ci și de extinderea orizonturilor. Învățarea într-un context european aduce cu sine cunoașterea de noi culturi și legarea de noi prietenii, iar noi credem că astfel de oportunități îi ajută pe tineri să își contureze viitorul cu mai multă încredere și cu mai mult curaj.”, a transmis Alexandra Duică, Coordonator național Eurodesk, ANPCDEFP, într-un comunicat de presă.

Prin intermediul rețelei naționale de multiplicatori, formată din 30 de membri, printre care și din Sălaj, activi atât în instituții publice, cât și în organizații neguvernamentale relevante pentru informarea tinerilor, campania își propune să ajungă inclusiv în rândul tinerilor din mediul rural și celor care nu sunt integrați în educație, muncă sau formare profesională. În România au fost organizate peste 100 de evenimente în cadrul campaniei „Time to Move” la nivelul întregii țări în anul 2024, iar România s-a clasat pe locul al patrulea la nivel european în ceea ce privește numărul de activități derulate.