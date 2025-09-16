Soliștii Călin Pop și Raul Silaghi concertează săptămâna viitoare la Zalău

Sala Porolissum a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj va găzdui vineri, 26 septembrie, începând cu ora 19, un concert susținut de Călin Pop, solistul și liderul trupei Celelalte Cuvinte, și de Raul Silaghi, cunoscutul folkist orădean.

Călin Pop are și proiecte personale. Cel acustic, sub forma unui duet, alături de prietenul lui, folkistul Raul Silaghi, promovează doar compoziții originale, cu caracter nostalgic și energic; un duo presărat cu solo-uri acustice, bazate pe sinceritatea și naturalețea exprimării artistice prin intermediul a două voci și două chitare.

Repertoriul duo-ului conține compoziții realizate împreună, dar și piese solo ale fiecărui artist în parte, re-adaptate la interpretarea cu două voci și chitare acustice. Călin Pop nu uită să interpreteze, alături de Raul Silaghi, și câteva dintre cunoscutele hituri cântate cu Celelalte Cuvinte.

Discografie: 2014: „Undeva”; 2015: „Ritual de iarnă”; 2017: „In-Fusion”; 2018: „Fără filtru”; 2021: „Dor de primăvară”; 2022: „Cutia cu secrete”.

