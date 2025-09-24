Senatul a decis: elevii de clasa pregătitoare vor primi gratuit materiale didactice

Senatul a adoptat, în plen, propunerea legislativă de modificare a Legii învăţământului preuniversitar, prin care elevii din clasa pregătitoare vor beneficia gratuit de materiale didactice. Proiectul a întrunit un sprijin larg: 112 voturi pentru, un vot împotrivă şi nouă abţineri.

• Ce prevede legea

Potrivit noilor reglementări, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va avea obligaţia de a asigura, gratuit, materiale educaţionale pentru elevii din clasa pregătitoare, indiferent dacă aceştia învaţă în sistemul de stat, privat sau confesional. Lista materialelor cuprinde jocuri didactice, cărţi educative, fişe de lucru, caiete de lucru şi alte resurse conforme curriculumului naţional, în format tipărit şi digital. În plus, manualele şcolare, jucăriile educative şi materialele auxiliare vor fi disponibile atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale.

• Libertate pentru cadrele didactice

Un alt aspect important al legii se referă la libertatea profesorilor. Personalul didactic va putea selecta şi utiliza resurse educaţionale variate, inclusiv jocuri şi auxiliare, cu condiţia ca acestea să fie aprobate de Minister sau să respecte normele legale de siguranţă.

• Motivaţia iniţiatorilor

Iniţiatorii proiectului, în majoritate parlamentari UDMR, au argumentat că elevii din clasa pregătitoare au fost până acum dezavantajaţi faţă de colegii lor din clasele superioare, care beneficiau de manuale gratuite. „Clasa pregătitoare a fost introdusă în învăţământul primar încă din anul şcolar 2012-2013, însă Ministerul Educaţiei nu a asigurat manuale sau materiale didactice pentru acest nivel. Astfel, s-au creat inechităţi şi diferenţe de tratament între elevi, încălcându-se principiul educaţiei gratuite”, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă pentru completarea art. 93 din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 va fi trimisă acum la Camera Deputaţilor, care este forul decizional. Dacă va fi adoptată, legea ar putea intra în vigoare chiar din anul şcolar următor.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro