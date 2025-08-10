Școala de vară „Împreună în diversitate și multiculturalitate” – Cinci zile de învățare prin joc, prietenie și valori

În perioada 4-8 august 2025, Școala Gimnazială nr.1 Pericei în colaborare cu Casa Memorială „Iuliu Maniu” Bădăcin a organizat Școala de vară „Împreună în diversitate și multiculturalitate”, desfășurată pe parcursul a cinci zile. Proiectul a reunit copii dornici să învețe într-un mod interactiv și creativ despre toleranță, valori culturale, istorie, civism și colaborare. Fiecare zi a adus experiențe diferite copiilor, construind pas cu pas o atmosferă de prietenie, respect și diversitate. Proiectul este avizat de Ministerul Educației și Cercetării și a fost inclus în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Regionale și Interjudețene (C.A.E.R.I.) 2025, fără finanțare, cu nr. 24380 din 22..01.2025, Anexa A, Domeniul Educație civică, voluntariat, proiecte caritabile, poziția 1552.

Ziua I – Deschidere în spirit de echipă și exprimare liberă

Prima zi a debutat cu activități menite să promoveze toleranța, spiritul de echipă și aprecierea valorilor culturale. Atmosfera a fost una prietenoasă și interactivă, în care fiecare elev s-a putut exprima liber și creativ.

Printre activitățile-cheie s-au numărat:

– Concursul de biciclete, care a stimulat mișcarea în aer liber și spiritul competitiv;

– Desene pe asfalt, unde elevii și-au exprimat ideile despre diversitate și prietenie într-un mod artistic;

– Ora de lectură și vizionarea unui film literar, menite să dezvolte înțelegerea valorilor literare și culturale.

Ziua a II-a – Lecție de istorie vie la Bădăcin

A doua zi a fost marcată de o excursie tematică la Bădăcin, loc cu o profundă încărcătură istorică și culturală.

Elevii au vizitat Casa Memorială „Iuliu Maniu”, unde au avut parte de un tur ghidat și au descoperit aspecte esențiale din viața marelui om politic român. Activitatea a fost îmbogățită de lectura unor fragmente din romanul grafic „Momente din Istorie”, semnat de Mihai-Ionuț Grăjdeanu, oferind elevilor o abordare vizuală și accesibilă a contextului istoric.

Un moment emoționant a fost reculegerea la mormintele familiei Maniu, un gest simbolic de respect și reflecție asupra valorilor transmise de-a lungul timpului.

Ziua s-a încheiat într-un mod relaxant, cu jocuri și activități de socializare în grădina casei, întărind legăturile dintre copii.

Ziua a III-a – Competiție, cooperare și valori personale

A treia zi a fost dedicată spiritului de echipă și competiției constructive, dar și valorilor religioase. Elevii au participat la:

– Competiții și jocuri sportive, în sala de sport și în aer liber;

– Activitatea tematică „Eu aleg cum doresc să fiu”, cu accent pe înțelegerea valorilor personale și comunicare.

Ziua a fost trăită cu bucurie, copiii concurând, jucându-se, legând prietenii și învățând să aprecieze diferențele dintre ei ca pe adevărate surse de îmbogățire.

Ziua a IV-a – În amintirea lui Ionel Pop

Ziua a patra a avut o încărcătură emoțională deosebită, fiind dedicată memoriei lui Ionel Pop, unul dintre nepoții lui Iuliu Maniu, om politic și scriitor remarcabil.

Copiii au lecturat fragmente din scrierile sale, au desenat animale sălbatice, inspirați de tematica ecologică și sensibilitatea operei lui, și au împletit „coronițele prieteniei” – simboluri ale legăturilor create între ei.

Activitățile s-au desfășurat în Parcul din Dealul Țarinei, într-un cadru natural care a sporit comuniunea cu valorile transmise de autor.

Ziua a V-a – Multiculturalitatea în culori și joc

Ultima zi a școlii de vară a fost un adevărat festival al multiculturalității. Copiii au participat la activități variate – jocuri, dansuri, picturi și lecturi din diferite culturi – toate menite să celebreze diversitatea ca sursă de bogăție.

Un moment special a fost activitatea de învățare a limbii engleze prin joc și mișcare, în care copiii au învățat într-un mod interactiv și distractiv.

Ziua s-a încheiat cu modelarea de figurine din aluat, un exercițiu de creativitate și dexteritate, dar și o formă de exprimare artistică liberă.

O experiență de neuitat

Școala de vară „Împreună în diversitate și multiculturalitate” a fost mai mult decât un proiect educativ – a fost o lecție de viață, în care elevii au învățat despre respect, empatie, cooperare, identitate și deschidere.

Această inițiativă a contribuit semnificativ la consolidarea unei comunități școlare unite, în care fiecare copil a fost încurajat să se dezvolte într-un mediu sigur, incluziv și plin de sens.

prof. Maria Borz