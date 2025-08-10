Revine canicula în Sălaj

Canicula și disconfortul termic accentuat își fac simțite prezența zilele acestea și în Sălaj. Începând de duminică dimineața și până luni, la ora 10, județul se află sub o avertizare de cod galben emisă de meteorologi. Temperaturile resimțite vor varia între 33 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități.

Mai mult, sălăjenii vor avea parte și de o noapte tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 21 de grade, potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.