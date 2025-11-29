Piesă de teatru pusă în scenă de elevi ai Liceului Ortodox

Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău, în parteneriat cu Episcopia Sălajului, derulează în această perioadă proiectul „Tineri pentru tineri”, o inițiativă educativă și misionară ce are ca scop prevenirea și conștientizarea fenomenului adicțiilor în rândul tinerilor, în care sunt implicate mai multe cadre didactice ale școlii.

Punctul central al proiectului este piesa de teatru „În largul tău”, scrisă de Ivona Boitan, text ce abordează diferite forme de dependență ce pot apărea chiar din perioada adolescenței – de la dependența de substanțe, la cea de tehnologie, jocuri sau validare socială. Prin intermediul artei teatrale, sunt prezentate cauzele, efectele și posibilele modalități de evitare a acestor comportamente nocive, oferind totodată un prilej de reflecție și dialog între tineri. Acesta este interpretată de elevi ai Liceului Ortodox, care, prin implicarea lor, devin la rândul lor mesagerii unui stil de viață echilibrat și conștient.

Vineri, piesa de teatru a fost prezentată elevilor de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu”, structura a Liceului Ortodox „Sf. Nicolae”, care au urmărit cu interes evoluția colegilor lor mai mari.

Proiectul are un format de caravană educațională, piesa urmând să fie prezentată în mai multe licee din județul Sălaj.

