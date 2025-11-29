SCM Zalău, fără resurse din bugetul local pentru o eventuală promovare în Liga a II-a

În ședința extraordinară a Consiliului Local Zalău din 27 noiembrie, aleșii locali au adus în discuție situația financiară a SCM Zalău, cu accent pe fotbal. Discuțiile au vizat cheltuielile actuale ale clubului, salarizarea sportivilor, obiectivele pentru Liga a II-a și reducerea costurilor.

În cadrul ședinței a fost menționat faptul că fotbalul funcționează bine și că obiectivul rămâne menținerea echipei în Liga a III-a, alături de promovarea tinerilor jucători. Salariile actuale sunt la nivelul Ligii a III-a, fiind menționate remunerații de 2.000–3.000 de lei, în vreme ce un consilier a precizat că există și jucători care ar încasa în jur de 1.500 de euro.

Mai mult, discuțiile au vizat și majorarea bugetului alocat clubului de la an la an, însă în mare parte se datorează creșterilor de prețuri la nivel național. Totodată, s-a semnalat faptul că bugetul local nu mai poate susține în același ritm cheltuielile clubului, în contextul situației economice actuale. Deși există un obiectiv de promovare în Liga a II-a, consilierii au discutat despre necesitatea reducerii costurilor.

Viceprimarul Călin Forț a atras atenția că nu este sigur dacă autoritățile locale pot susține financiar clubul în eventualitatea unei promovări, întrucât în Liga a II-a ar exista cheltuieli mult mai mari, care nu ar putea fi acoperite din bugetul municipiului. El a mai declarat că nu poate evalua dacă bugetul actual al clubului este mare sau mic.

Terenuri sintetice în Zalău

De asemenea, primarul Florin Florian a subliniat că SCM este un club de drept public, astfel că transparența cheltuielilor este de necontestat. Acesta a arătat că administrația încearcă să reducă treptat cheltuielile, iar pentru sprijinirea juniorilor au fost realizate și pregătite noi terenuri sintetice, unul la API, altul în colaborare cu un agent economic, iar un al treilea urmează anul viitor.

În discuțiile despre strategia clubului pentru perioada următoare, autoritățile au menționat intenția de a atrage cât mai mulți sponsori, indiferent de disciplină, fie fotbal, volei sau orice alt sport al clubului zălăuan. Se dorește extinderea arealului de selecție, creșterea numărului de sportivi legitimați, în prezent numărul este de 500.

Pentru fotbal, obiectivele rămân menținerea în Liga a III-a și recrutarea unui număr cât mai mare de juniori din Zalău și Sălaj. De asemenea, a fost înaintată necesitatea reducerii cheltuielilor și menținerii clubului „ancorat în realitatea bugetară” a Consiliului Local.

Consilierul Mihai Crișan a ridicat problema renunțării la jucătorii cu salarii mai mari, în contextul presiunii financiare asupra clubului.

Toate aceste discuții au evidențiat nevoia unei reorganizări financiare și a unei strategii clare de dezvoltare a secțiilor clubului, cu accent pe costurile eficiente în raport cu nevoile orașului.