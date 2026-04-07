Numeroși liceeni sălăjeni vor reprezenta județul la olimpiadele și concursurile naționale de științe

Și anul acesta, numeroși liceeni sălăjeni vor reprezenta județul cu cinste în toate colțurile țării la olimpiadele și concursurile școlare de științe.

Etapa județeană a Olimpiadei de Biologie pentru licee a avut loc anul acesta la Liceul cu Program Sportiv „Avram Iancu” Zalău. La etapa națională, ce va avea loc în perioada 20–24 aprilie, la Drobeta-Turnu Severin, vor reprezenta Sălajul următoarele eleve: Ciobanu Maria, clasa a IX-a, de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesori îndrumători Marian Adriana (profesor la clasă) și Bancea Raluca (profesor la clasa de excelență), dar și Stroia Naomi Maria, clasa a XI-a, de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Marian Adriana (profesor atât la clasă, cât și la clasa de excelență).

În ceea ce privește etapa județeană a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, aceasta a avut loc la Colegiul Național „Silvania” Zalău. În urma competiției, s-a calificat la etapa națională Crehul Alexandru Ionuț, clasa a V-a, de la CNS Zalău, profesor îndrumător Olar Gabriela (clasa de excelență). Competiția va avea loc la Suceava, în perioada 5–9 mai.

Etapa județeană a Olimpiadei Interdisciplinare „Științele Pământului” a fost organizată la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău. S-a calificat la etapa națională, care va avea loc la Timișoara în perioada 14–17 mai, Kocsis-Feri Benjamin, clasa a X-a, de la Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesori îndrumători: Laszlo Judit (fizică), Matyas Eva (chimie), Totos Zoltan (biologie) și Forro Zoltan (geografie).

Etapa județeană a competiției s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău, iar la etapa națională, ce va avea loc la Craiova, în perioada 6–10 aprilie 2026, s-au calificat următorii elevi: Poenar-Nagy Anett, clasa a IX-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător atât la clasă, cât și la clasa de excelență, Faluvegi Ervin, și Venter Nicolae, clasa a X-a, Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei, profesori îndrumători Butușină Florin (la clasă) și Faluvegi Ervin (la excelență).

La Olimpiada de Chimie, etapa județeană s-a desfășurat la Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău. La etapa națională, care va avea loc la Sibiu în perioada 25–29 aprilie 2026, s-au calificat următorii elevi: Balotă Gabriel Dan, clasa a IX-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Cornea Ioana (atât la clasă, cât și la clasa de excelență), și Kocsis-Feri Benjamin, clasa a X-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Matyas Eva.

Etapa județeană a concursului de fizică „Öveges József – Vermes Miklós” s-a desfășurat la Colegiul Național „Silvania” Zalău. La etapa națională (Cluj-Napoca, 17–19 aprilie 2026) s-au calificat următorii elevi: Poenar-Nagy Anett, clasa a IX-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător (atât la clasă, cât și la excelență) Faluvegi Ervin; Kulcsár Orsolya, clasa a X-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesori îndrumători Laszlo Judit (la clasă) și Faluvegi Ervin (clasa de excelență) și Kulcsár Szilvia, clasa a XI-a, Colegiul Național „Silvania” Zalău, profesor îndrumător Laszlo Judit.