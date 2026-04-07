Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 255, din luna aprilie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de miercuri, 15 aprilie 2026.

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr, accesându-le în varianta digitală:

Mircea Popa, Omagiu lui Ion Taloș – profesorul clujean care a revoluționat folcloristica,

1 ■ Ion Taloș, Povestea a început în 1944,

4 ■ Viorel Mureșan, „Toată poezia mea putea fi datată”,

8 ■ Adrian Lesenciuc, Ciocnire plastică,

10 ■ „Biblioteca turnantă” de Viorel Mureșan la Editura „Caiete Silvane”,

11 ■ Marcel Lucaciu, Neliniști răzlețe (XV),

12 ■ Gheorghe Moga, A fi între Scila și Caribda,

13 ■ „Primăvara poeziei sălăjene – 21 de membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj”,

14 ■ Carmen Ardelean, Reuniunea Doamnelor. Ediția 20.0,

15 ■ Patru noi volume, în colecția „Cartea de buzunar”, la Editura „Caiete Silvane”,

16 ■ Gheorghe Glodeanu, Un înnoitor al romanului,

17 ■ Claudiu Boia, Viața ca o zi de Paști: de la ritual la întâlnirea cu Hristos,

18 ■ Alexandru Jurcan, Clara citește Proust,

19 ■ Florin Horvath, „Delictul de înaltă iubire”,

20 ■ Virgil Rațiu, Cineva a inventat poezia,

22 ■ Gheorghe Glodeanu, Garabet Ibrăileanu și tentația romanului,

23 ■ Teodor Sărăcuț-Comănescu, „La cules de flori și oase”,

25 ■ Alexandru-Bogdan Kürti, Zilele revistei „Caiete Silvane” – ediția a XVIII-a, 2026,

26 ■ Corina Știrb Cooper, interviu cu Simone Györfi: „Ca să scrii, trebuie să fii nițel nebun”,

30 ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Județul Sălaj. Ghid turistic”,

31 ■ Marin Pop, Jurnalistul Victor Deleu,

32 ■ Viorel Gh. Tăutan, „Târgușorul cultural” în actualitate,

37 ■ Voichița Lung, Gara visurilor obosite – Fărâme de timp,

38 ■ Menuț Maximinian, Lumina Învierii – perspectivă etnologică asupra tradițiilor pascale,

39 ■ Alice Valeria Micu, În căutarea timpului oprit (II),

41 ■ In memoriam Ioan Maria Oros,

43 ■ Nicolae Coande, Poem pentru „Caiete Silvane”, O undiță mică, însoțit de o parodie semnată de Lucian Perța,

44 ■ Versuri de Ioan-Vasile Bulgărean și Florica Pop,

45 ■ Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, The Woman of the Hour (2023),

46 ■ Daniel Mureșan, Cronica discului, Magenta – Tarot,

47 ■ Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

48 ■ Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de aprilie,

49 ■ Omagiații lunii aprilie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj),

52 ■ Arca poeziei, Jan Polkowski, Poeta emeritus, traducere de Constantin Geambașu, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a,

■ Copertele I și IV sunt ilustrate cu fotografii de la Zilele revistei „Caiete Silvane”, 2026.