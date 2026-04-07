Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

Mihai - Tudor Ruţaş

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 255, din luna aprilie a acestui an, poate fi accesat de cititori.

Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău. Varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de miercuri, 15 aprilie 2026. 

Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr, accesându-le în varianta digitală:

Mircea Popa, Omagiu lui Ion Taloș – profesorul clujean care a revoluționat folcloristica, 

1Ion Taloș, Povestea a început în 1944, 

4 Viorel Mureșan, „Toată poezia mea putea fi datată”, 

8Adrian Lesenciuc, Ciocnire plastică, 

10 ■ „Biblioteca turnantă” de Viorel Mureșan la Editura „Caiete Silvane”, 

11Marcel Lucaciu, Neliniști răzlețe (XV), 

12Gheorghe Moga, A fi între Scila și Caribda, 

13 ■ „Primăvara poeziei sălăjene – 21 de membri ai Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj”, 

14Carmen Ardelean, Reuniunea Doamnelor. Ediția 20.0, 

15 ■ Patru noi volume, în colecția „Cartea de buzunar”, la Editura „Caiete Silvane”, 

16Gheorghe Glodeanu, Un înnoitor al romanului, 

17 Claudiu Boia, Viața ca o zi de Paști: de la ritual la întâlnirea cu Hristos, 

18Alexandru Jurcan, Clara citește Proust

19Florin Horvath, „Delictul de înaltă iubire”, 

20Virgil Rațiu, Cineva a inventat poezia, 

22Gheorghe Glodeanu, Garabet Ibrăileanu și tentația romanului, 

23 Teodor Sărăcuț-Comănescu, „La cules de flori și oase”, 

25Alexandru-Bogdan Kürti, Zilele revistei „Caiete Silvane” – ediția a XVIII-a, 2026, 

26Corina Știrb Cooper, interviu cu Simone Györfi: „Ca să scrii, trebuie să fii nițel nebun”, 

30 ■ La Editura „Caiete Silvane” a apărut volumul „Județul Sălaj. Ghid turistic”, 

31Marin Pop, Jurnalistul Victor Deleu, 

32Viorel Gh. Tăutan, „Târgușorul cultural” în actualitate, 

37Voichița Lung, Gara visurilor obosite – Fărâme de timp, 

38Menuț Maximinian, Lumina Învierii – perspectivă etnologică asupra tradițiilor pascale, 

39 Alice Valeria Micu, În căutarea timpului oprit (II), 

41In memoriam Ioan Maria Oros

43Nicolae Coande, Poem pentru „Caiete Silvane”, O undiță mică, însoțit de o parodie semnată de Lucian Perța

44Versuri de Ioan-Vasile Bulgărean și Florica Pop

45Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, The Woman of the Hour (2023), 

46 Daniel Mureșan, Cronica discului, Magenta – Tarot

47Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența, 

48Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de aprilie

49Omagiații lunii aprilie (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), 

52 ■ Arca poeziei, Jan Polkowski, Poeta emeritus, traducere de Constantin Geambașu, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a III-a,

Copertele I și IV sunt ilustrate cu fotografii de la Zilele revistei „Caiete Silvane”, 2026.

