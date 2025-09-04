Liceul „Ioan Ossian” nu se închide: clarificări privind aspectele vehiculate în spațiul public

În ultima perioadă au fost vehiculate mai multe informații potrivit cărora Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei s-ar desființa și nu și-ar mai desfășura activitatea începând din acest an școlar. Și cum doar câteva zile îi mai despart pe elevi și profesori de reîntoarcerea în sălile de clasă, lămurirea unor aspecte ale opiniei publice este importantă, cu precădere în aceste zile.

Începând din acest an școlar, Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” a absorbit Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”, care a devenit structură a colegiului șimleuan. Potrivit conducerii, activitatea profesorilor și elevilor nu va fi afectată. Mai exact, elevii înscriși la „Ioan Ossian” vor continua cursurile în aceeași locație, iar profesorii își vor desfășura activitatea în instituție. Situația rămâne neschimbată și pentru colectivul de elevi și cadre didactice ale Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, unde orele se vor desfășura în aceeași măsură.

Singura modificare intervine la nivelul conducerii. Funcția de director al colegiului este deținută de prof. Brăban Alina, iar cea de director adjunct de prof. Papp Lajos Levente.

Decizia vine în contextul unor măsuri adoptate la nivel național privind reorganizarea sistemului de învățământ, prin care mai multe școli din țară și din județ au fost comasate. Printre acestea se numără și Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei