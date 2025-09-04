Programul „Masă Sănătoasă” din școli, benefic în rândul elevilor sălăjeni

În anul școlar precedent, elevii din 39 de școli sălăjene au avut parte de o masă caldă prin intermediul Programului Național „Masă Sănătoasă”. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, acesta a avut efecte pozitive asupra copiilor, atât prin combaterea abandonului școlar, cât și prin creșterea participării elevilor la orele de cursuri.

Diminuarea cazurilor de violență la școală

Impactul a fost unul vizibil, mai ales în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate, precum comunități rome sau familii cu părinți plecați la muncă în occident. Autoritățile precizează că elevii au devenit mai sociabili, ceea ce a contribuit la scăderea cazurilor de violență și bullying în școli.

Alternativă sănătoasă

Meniurile sunt variate, iar preparatele sunt gândite pentru a le oferi celor mici o alternativă sănătoasă. Totuși, implementarea programului s-a lovit și de dificultăți, în special prin prisma lipsei spațiilor amenajate pentru servirea mesei. Deși multe școli au fost reabilitate și sunt bine întreținute, ele nu au fost proiectate pentru a respecta normele igienico-sanitare necesare. În plus, procedurile grele și lente de achiziție îngreunează aplicarea programului, chiar și atunci când cadrul legal este deja stabilit, după cum mai prevede un raport al ISJ Sălaj.

Propuneri pentru extinderea programului în județ

Autoritățile au propus extinderea programului în Sălaj. Până acum, toate școlile sălăjene incluse se află în mediul rural, iar propunerile Inspectoratului Școlar vizează și alte unități, atât din rural, cât și din orașele Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei.