La Școala Gimnazială Hereclean începe proiectul „Creștem împreună”

La Școala Gimnazială Hereclean a început proiectul „Creștem împreună” din cadrul rundei a doua a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, dedicat școlilor mici.

Ca ramură a PNRR, programul se bucură de finanțare preponderent europeană și vizează în special contracararea părăsirii timpurii a școlii de către elevii ce provin din medii defavorizate.

Este important de subliniat că, deși la Școala Hereclean nu au fost înregistrate cazuri de abandon școlar în ultimii ani, acesta este un fenomen național cu consecințe grave, care afectează mai cu seamă populația săracă. În acest context, numărul elevilor aflați în risc de abandon a crescut semnificativ și în școala noastră.

Pentru a combate acest flagel, școala va interveni pe mai multe planuri, dorindu-și în primul rând să devină mai atractivă pentru copiii din comună, atât prin activitățile de predare și activitățile extrașcolare desfășurate, cât și prin crearea unor spații prietenoase (locuri de joacă, clase în aer liber, facilități sportive, spații de învățare ergonomice, confortabile și actuale din punct de vedere estetic).

Astfel, începând cu prima zi a Modulului II și până la sfârșitul anului școlar, toți elevii Școlii Hereclean vor beneficia zilnic de o masă la școală, livrată de Griff Hotel Delivery și plătită prin tichetele sociale puse la dispoziție de Ministerul Educației și Cercetării.

Totodată, în fiecare zi din cele patru module rămase în acest an școlar, toți elevii școlii vor fi angrenați în activități recreative, sportive, diverse ateliere de creație, de ecologie, vor învăța jocuri și meserii tradiționale românești. Pe scurt, elevii din Hereclean vor fi familiarizați cu noțiuni de bază din domenii dintre cele mai diverse.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, au fost gândite ore suplimentare la materiile de examen, menite să îmbunătățească rezultatele absolvenților școlii la Evaluarea Națională, astfel încât toți elevii școlii să aibă de câștigat în urma implementării activităților PNRAȘ.

Unul dintre motivele principale pentru care elevii din mediul rural preferă școlile de la oraș constă tocmai într-o dotare inferioară față de școlile urbane. Proiectul „Creștem împreună” vine cu beneficii și pentru baza materială a școlii. Printre acestea enumerăm transformarea bibliotecii tradiționale în sală multimedia, de unde elevii să poată accesa biblioteci digitale și resurse educaționale interactive. Totodată, se dorește și refacerea suprafeței de joc pentru terenul de sport al școlii, pentru a permite elevilor practicarea sportului dorit în condiții bune.

Vom reveni cu amănunte pe măsura desfășurării proiectului.

Echipa de proiect