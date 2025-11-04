Alt șofer prins în stare de ebrietate pe drumurile din Sălaj

Un bărbat în vârstă de 65 de ani completează topul șoferilor prinși la volan sub influența băuturilor alcoolice pe drumurile din Sălaj. În 3 noiembrie, polițiștii din Crasna l-au depistat în timp ce conducea prin localitatea Mal.

În urma verificărilor, acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost unul pozitiv. Concentrația indicată a fost de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, șoferul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea alcoolemiei. În acest caz, cercetările în cauză sunt continuate de polițiști.