Jandarmii au plecat la „vânătoare” de elevi chiulangii

Polițiștii și jandarmii au fost prezenți miercuri în zona școlilor din municipiul Zalău pentru a se asigura că elevii sunt în siguranță și că procesul educațional se desfășoară în cele mai bune condiții. Au fost legitimate 49 de persoane
și verificate 35 de societăți comerciale (cu atenție la comercializarea alcoolului, energizantelor și produselor din tutun).
17 elevi depistați că absentau nejustificat – acestora fiindu-le explicată importanța frecventării orelor de curs, dar și respectarea regulamentelor școlare.
Prezența polițiștilor și jandarmilor în preajma școlilor contribuie la un mediu sigur, crește încrederea elevilor în forțele de ordine și îi ajută să înțeleagă riscurile legate de comportamentele antisociale.
Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru ca elevii noștri să fie protejați și sprijiniți în drumul lor educațional.
M. S.