Educație ecologică la Ileanda

ADI ECODES Sălaj a continuat miercuri campania „Învățăm să colectăm selectiv în Țara Silvaniei” la Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” din Ileanda. Copiii din ciclul primar, isteți și curioși, au participat activ la discuții despre colectarea corectă a deșeurilor, separarea și reciclarea acestora, dar și despre cum putem proteja mediul și planeta prin gesturi simple, de zi cu zi.

La finalul activităților, micii „ecologiști” au primit, spre încântarea lor, suporturi colorate pentru ustensile de scris în formă de mini-pubele, un simbol al grijii față de natură și al spiritului civic.

M. S.