Încep înscrierile la noua creșă din Zalău

În perioada 6-10 martie se fac înscrierile la noua creșă din municipiu, situată pe strada Bistriței, care va deveni funcțională începând cu data de 16 martie.

Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul Creșei „Voinicel” Zalău, situat pe Aleea Toamnei nr. 1A.

Documente necesare la dosar:

– cerere tip înscriere https://www.isjsalaj.ro/…/Cerere_tip_inscriere…

– copie certificat naștere copil

– copii acte identitate părinți/tutori legali

– adeverință angajat pentru fiecare dintre părinți sau adeverință cu privire la perioada CIC

– alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere