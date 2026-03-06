Echipamente medicale vitale la Spitalul Județean

Proiectul de extindere și dotare a Ambulatoriului de specialitate de la Spitalul Județean de Urgență Zalău aduce schimbări majore în calitatea actului medical. Prin investiția implementată de Consiliul Județean Sălaj, cu fonduri din PNRR Sănătate, unitatea medicală a fost dotată, până în prezent, cu echipamente medicale vitale pentru diagnostic și tratament:
‣ angiograf – pentru intervenții cardiovasculare de înaltă precizie;
‣ fibrobronhoscop și aparat pentru sterilizarea acestuia;
‣ unitate de criochirurgie
‣ 5 paturi medicale moderne pentru Compartimentul Angiografie;
‣ sistem mobil pentru depozitarea echipamentelor de radioprotecție;
‣ mobilier nou
Proiectul, cu o valoare totală de aproape 17 milioane de lei, va continua prin noi achiziții. În perioada următoare, vom dota cabinetele de endoscopie cu sistem videoendoscopie, videogastroscop și videocolonoscop, mașină de sterilizat tuburi adaptate sistemelor, precum și dulapuri speciale pentru depozitarea aparaturii.
Totodată, a fost extins corpul principal de spitalizare, creându-se spații moderne pentru un cabinet bronhoscopie, două cabinete de endoscopie digestivă (diagnostică și terapeutică), precum și o sală intervențională pentru angiografie.
M. S.