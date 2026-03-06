Guvernul a adoptat reorganizarea Romsilva. Ce se va întâmpla cu Direcția Silvică Sălaj

E oficial. Guvernul României a adoptat, în ședința de joi, 5 martie, reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva. Odată cu această măsură este prevăzută, printre altele, desființarea celor 41 de direcții județene și înființarea a 19 structuri regionale.

Actul normativ stabilește un nou cadru de organizare teritorială și funcțională, cu obiectivul de a eficientiza administrarea pădurilor proprietate publică a statului și de a consolida responsabilitatea managerială.

Cum va arăta reforma în județ?

Odată cu adoptarea reformei, Direcția Județeană Sălaj ar urma să fie desființată și integrată, alături de cele din Bistrița-Năsăud și Cluj, într-o structură regională, care va funcționa sub denumirea de Direcția Regională Silvică Cluj.

Reforma Romsilva face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR. Respectarea jaloanelor este esențială pentru menținerea accesului la fondurile europene și pentru evitarea riscurilor financiare.

„Prin această Hotărâre, trecem de la un model administrativ fragmentat, fără criterii de performanță, la unul regional, mai coerent și mai eficient. Reducem structurile birocratice și ne asigurăm că cine nu livrează rezultate nu va mai fi în funcție ani de zile. Reforma pune accent pe rezultate, pe utilizarea corectă a resurselor publice și pe evaluarea obiectivă a performanței. Pădurile României au nevoie de o Romsilva reformată”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Reorganizarea Romsilva cuprinde atât reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19 structuri regionale, urmând ca Sălajul să se afle în componența Direcției Silvice Regionale Cluj. Mai mult, reforma prevede eliminarea suprapunerilor administrative, concentrarea competențelor la nivel regional, dar și optimizarea procesului decizional.

Numiri prin concurs

Cât despre directori și conducerea centrală, numirile vor fi făcute în baza unui concurs, iar mandatele vor avea o durată de cinci ani, cu prelungire condiționată de rezultate. De asemenea, măsura va implica și introducerea unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari pentru directori și șefii de ocoale silvice, precum și evaluări anuale care condiționează menținerea în funcție.

Potrivit Ministerului Mediului, actul normativ prevede atribuții clar definite pentru fiecare structură din cadrul Romsilva, evidență separată pentru exploatarea masei lemnoase, producție și alte servicii, responsabilitate managerială distinctă pentru fiecare activitate, precum și reguli clare privind acoperirea cheltuielilor administrative și repartizarea costurilor.

„Prin această reformă, Guvernul creează cadrul pentru o structură administrativă mai suplă, mai responsabilă și mai performantă, care separă clar atribuțiile, consolidează disciplina financiară și crește eficiența economică în administrarea durabilă a fondului forestier al României”, precizează reprezentanții Ministerului Mediului, în urma unui comunicat de presă.