Elevii olimpici, la liceu fără Evaluarea Naţională

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a pus în consultare publică metodologia care reglementează admiterea în clasa a IX-a, în anul şcolar 2026-2027, pentru elevii olimpici. Proiectul de ordin prevede că absolvenţii de gimnaziu care au obţinut rezultate de top la olimpiadele şcolare sau la competiţii internaţionale recunoscute de minister se vor putea înscrie la liceu fără a susţine Evaluarea Naţională. Potrivit documentului publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, măsura vizează elevii care au obţinut premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de minister sau premiile I, II ori III (sau medalii de aur, argint şi bronz) la competiţii internaţionale recunoscute oficial. Conform proiectului de metodologie, aceşti elevi vor putea fi admişi la liceu pe baza performanţelor obţinute în timpul gimnaziului, fără a mai trece prin examenul naţional de la finalul clasei a VIII-a. Procedura presupune însă respectarea unor condiţii clare: înscrierea se poate face într-un singur judeţ; alegerea liceului trebuie să respecte corespondenţa dintre domeniul olimpiadei şi profilul sau specializarea liceului; înscrierea se realizează pe baza unei liste oficiale care stabileşte legătura între competiţie şi filiera educaţională. De exemplu, un elev premiat la olimpiada de matematică sau informatică ar putea opta pentru un liceu cu profil real, în timp ce un premiant la olimpiada de limbi străine ar putea alege un liceu cu profil umanist sau bilingv.

Ministerul precizează că metodologia nu este încă definitivă. Forma finală a ordinului va fi stabilită după analiza observaţiilor primite în perioada de consultare publică. Instituţia a anunţat că proiectul va fi discutat şi în cadrul Comisiei de Dialog Social de la nivelul ministerului, înainte de adoptarea oficială. „Forma finală va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social”, au transmis reprezentanţii ministerului.

• Politică educaţională deja folosită în sistem

Admiterea directă a elevilor olimpici nu este o noutate în sistemul de educaţie românesc. În ultimii ani, ministerul a menţinut mecanisme speciale pentru elevii cu performanţe excepţionale, considerând că acestea reprezintă o formă de recunoaştere a excelenţei academice. Susţinătorii sistemului afirmă că măsura stimulează performanţa şi reduce presiunea examenelor asupra elevilor care au demonstrat deja rezultate de top. Criticii, însă, atrag atenţia că procedura trebuie aplicată transparent pentru a evita eventuale inechităţi între elevi. Chiar şi cu această excepţie, majoritatea covârşitoare a elevilor de clasa a VIII-a vor continua să fie admişi la liceu prin mecanismul standard bazat pe Evaluarea Naţională, care stabileşte ierarhia la nivel naţional. Excepţia pentru olimpici se aplică doar unui număr relativ redus de elevi, însă are un rol simbolic important în sistemul educaţional: recunoaşterea performanţei academice la cel mai înalt nivel.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro