Guvernul trebuie să intervină urgent în preţul carburanţilor şi al poliţelor RCA

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) cere Guvernului, într-un comunicaat remis redacţiei, să explice cum a fost posibilă scumpirea carburanţilor la pompă, deşi există stocuri pentru următoarele 6 luni. De asemenea, solicităm intervenţia imediată a Guvernului în scăderea accizelor la carburanţi şi reglementarea reală a preţului poliţei de asigurare obligatorie RCA. Dacă vor continua să se scumpească atât carburanţii, cât şi RCA-ul, vom ajunge în situaţia de blocaj al lanţului de aprovizionare cu mărfuri.

Redăm mai jos mesajul C.O.T.A.R.:

„Dacă este adevărat că România are rezerve de combustibil care pot acoperi necesarul pentru următoarele cinci luni, în cazul în care nu s-ar mai rafina sau importa niciun litru de motorină sau benzină – aşa cum a declarat, săptămâna trecută, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la briefingul de presă ce a urmat şedinţei de Guvern de joi -, cum se justifică scumpirea benzinei şi a motorinei la pompă?

Nu este prima oară când se întâmplă acest lucru, iar scumpirile nejustificate le decontează românii. Jocul acesta cu intervenţia Consiliului Concurenţei şi al ANPC, ameninţările de la o instituţie la alta, nu fac decât să ofere publicului plătitor un spectacol grotesc, mult prea ieftin pentru preţul încasat de stat, pentru că realmente banii rămân daţi, statul încasează la buget de la toţi românii, din scumpirile carburanţior, din accize, din scumpirile în lanţ la produse şi servicii, apoi din amenzi. Iar pentru a nu riposta pentru că plătesc din ce în ce mai mult, nejustificat, românilor li se aruncă în spaţiul public, de fiecare dată, acest circ institutional. Între timp, firmele dau faliment, angajaţii rămân fără locuri de muncă, viaţa în România se scumpeşte şi devine insuportabilă, iar românii care plătesc totul din ce în ce mai scump nu au niciun beneficiu.

Noi, transportatorii, suntem primii loviţi de aceste scumpiri nejustificate ale carburanţilor şi ale poliţelor RCA – două domenii în care Guvernul ar fi trebuit să intervină, dar continuă să nu o facă. Ne-am săturat să vedem cum apar, de fiecare dată, declaraţii politice de pe margine, că dacă şeful Consiliului Concurenţei şi preşedintele ANPC nu sancţionează scumpirile nejustificate ale carburanţilor la pompă, trebuie să fie demişi, pentru că preţul nu ar trebui să fie mai mare de 8 lei, cu tot cu TVA. Toti fac parte din acelaşi guvern şi nu vedem nicio măsură concretă. Nu ne ajută cu nimic nici declaraţia de sâmbătă a ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care ne explica, de la Bistriţa, că este extrem de important ca în România preţul carburanţilor să nu ajungă la două cifre şi că se lucrează la cinci scenarii care să prevină o astfel de situaţie.”

„Vă oferim noi un scenariu, domnule ministru: interveniţi cu pârghiile pe care le aveţi la dispoziţie, pentru a opri aceste scumpiri nejustificate. Domnule Bolojan, atunci când nu se vor mai putea onora contractele de transport, din cauza preţurilor care nu vor mai acoperi valoarea acestor contracte, cu ce vor putea face şoferii de tir aprovizionarea magazinelor? Cu metroul, cu tramvaiul sau cu trenul? Cerem intervenţia de urgenţă a Guvernului în scăderea accizelor la carburanţi şi în stoparea scumpirilor nejustificate ale benzinei şi motorinei, precum şi a preţurilor poliţelor RCA care au scăpat de sub control şi se adaugă la scumpirile în lanţ, până vor pune pe butuci economia României!”, a declarat Vasile Ştefănescu, preşedintele COTAR.

În comunicat se mai precizează:

„Sunt două lucruri care afectează foarte grav transportul de persoane şi de mărfuri: preţul carburanţilor şi poliţa RCA. Se poate da o ordonanţă de urgenţă sau o hotărâre de guvern, pentru scăderea accizelor la benzină şi la motorină, dar şi pentru ca o instituţie bancară românească să emită polite RCA – situaţie prevăzută şi de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, iar din acel moment vom putea plăti o poliţă RCA corectă. Conform Art. 47 din lege – Înfiinţarea/Preluarea unei companii de asigurări -Ministerul Finanţelor Publice putea elabora actul normativ pentru înfiinţarea sau preluarea unei companii de asigurări cu capital de stat, în domeniul asigurărilor RCA şi altor tipuri de asigurări, dar nu s-a dorit acest lucru. COTAR solicită încă o data intervenţia Guvernului României pentru înfiinţarea unei astfel de companii de asigurări cu capital de stat, în domeniul asigurărilor RCA.”

