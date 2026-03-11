Daniel Săuca

„Dominic Fritz a declarat că o dată pe săptămână discută cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, «toate temele zilei». Președintele USR a spus că, pentru a se asigura că nu se scurg informații din conversația lor, discuția cu șeful statului are loc între patru ochi, într-o sală securizată, în care «garantat nu sunt microfoane»” (antena3.ro). Oare numai cu dl Fritz are discuții „securizate” domnul președinte? Să fie dl Fritz principalul „confident” al dlui Dan? Ciudată, oricum, lăudăroșenie.

După succesul „campaniei” cu ghioceii, mă aștept la dezbateri furibunde și despre interzicerea culesului de ciuperci din pădurile patriei.

De ce se scumpesc carburanții de la o zi la alta? Nu am găsit explicații detaliate (poate nu am căutat unde există, cine știe). Voi? A început iar al treilea război mondial? Citiți și aici: „Cum să supraviețuiești dacă începe Al Treilea Război Mondial: care sunt cele mai sigure zone și ce rezerve trebuie să ai în casă” (libertatea.ro).

Nu avem încă buget. Așa, și? „Nimic din ce părea bătut în cuie acum două săptămâni nu mai este de actualitate (din cauza războiului din Golf – n.m.). Stâlpii bugetului, în primul rând deficitul bugetar şi creşterea economică, trebuie reproiectaţi. Este, probabil, prea târziu ca această corecţie să poată fi făcută în proiectul de buget, încă în discuţia coaliţiei de guvernare. Dar, imediat ce bugetul va fi aprobat, trebuie începută munca pentru o rectificare bugetară” (zf.ro). Nu-i așa că haosul nostru e altfel, mai palpitant cel puțin, decât al altora?

„Peste 50 la sută din profesorii membri de sindicat au decis să nu participe la simulările examenelor naționale 2026, anunță sindicatele: Neparticiparea la simulări este doar pasul premergător unui protest de amploare programat la finalul anului școlar, exact în perioada examenelor naționale propriu-zise” (edupedu.ro). Alte fragmente din haos. Au dreptate, totuși, profesorii să boicoteze? Nu vă grăbiți să răspundeți.