Elevi creativi, implicați și responsabili – ora de Geografie la liceul din Surduc

La ora de Geografie, elevii clasei a VIII-a de la Liceul Tehnologic nr. 1 Surduc au explorat o abordare interdisciplinară modernă, îmbinând cunoștințele geografice cu competențele digitale, noțiuni de literație digitală, utilizarea platformei Livresq, utilizarea responsabilă și etică a inteligenței artificiale (AI).



Pornind de la tema „Relieful României – unitățile majore de relief”, elevii au recapitulat noțiunile într-un mod creativ, concepând aritmogrife proprii, pentru care au formulat singuri întrebările și răspunsurile.

Pentru a transforma activitatea într-o experiență interactivă, fiecare elev a utilizat Google docs pentru redactarea itemilor. A urmat logarea pe platforma Livresq, unde și-a construit propria matrice digitală de învățare, integrând elemente vizuale și interactive.



Activitatea a demonstrat cum tehnologia și gândirea critică pot merge mână în mână, oferind elevilor oportunitatea de a învăța activ, responsabil și creativ.

Ora de Geografie a fost completată de un atelier dedicat literației digitale și utilizării responsabile a inteligenței artificiale, unde elevii au descoperit cum pot folosi instrumentele digitale în mod creativ, etic și sigur.

Rebusurile realizate în Livresq vor fi publicate de fiecare elev în revista școlii.



Felicitări elevilor pentru implicarea în activități și pentru rezultatele obținute!

Mulțumim pentru susținerea în organizarea activităților doamnei director, prof. Roman Bianca, doamnei director adjunct, prof. dr. Mada Maria, doamnei prof. Papiță Valentina, diriginta clasei a VIII-a.

prof. dr. Rus Mădălina – Ioana