Sălajul se numără printre puținele județe fără crime asupra femeilor

La fiecare trei zile, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România, potrivit unei analize publicate de Snoop. Doar în acest an, la nivel național, au fost omorâte 46 de femei. Femicidul înseamnă uciderea intenționată a unei femei sau fete, act comis de un bărbat ori partener intim, ca urmare a unor sentimente de ură.

Cu toate că în acest an au fost raportate, la nivel de județ, cazuri de agresiuni împotriva sălăjencelor, au fost emise ordine de protecție, iar autoritățile au intervenit la timp. În zeci de județe din România a avut loc cel puțin un omor, iar dacă sunt luate în considerare și tentativele, în total mai rămân 13 județe unde parchetele nu au raportat crime. Potrivit analizei Snoop, Sălajul se numără printre județele fericite în care nu au fost raportate astfel de cazuri.

În ceea ce privește coeficienții de criminalitate specifici la nivel de județe pentru anul 2024, Sălajul se regăsește printre cele unde acesta este unul scăzut. Cu alte cuvinte, indicele de criminalitate aferent anului precedent a fost de 26,00 în Sălaj, unul dintre cele mai mici din România.

În județele vecine, precum Bihor, Cluj și Maramureș, au fost raportate atât crime, cât și tentative de omor. Cu toate acestea, în ultimul an au fost raportate mai multe cazuri de violență și încălcări ale ordinelor de protecție și în Sălaj, în care bărbați au fost cercetați pentru încălcarea ordinelor de protecție, violență în familie sau amenințări.

În luna iulie a acestui an, un bărbat în vârstă de 55 de ani din comuna Bobota a fost reținut de polițiști și cercetat, după ce și-ar fi amenințat soția cu acte de violență. În acel moment, bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar scenele au fost raportate de fiul său, în vârstă de 25 de ani. Pe numele bărbatului, polițiștii au emis un ordin de protecție, pe care acesta l-a încălcat. Având asupra sa un recipient cu lichid inflamabil, o brichetă și un obiect tăietor, bărbatul s-a deplasat la domiciliu, unde și-a amenințat familia, încălcând măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.