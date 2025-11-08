Antonia Mitea, premiată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Eleva Mitea Antonia, de la Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” din Zalău, a participat vineri la Gala Laureaților organizată de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în cadrul prestigiosului concurs național „Un condei numit Fair Play”, unde aceasta a obținut PREMIUL I la secțiunea „proză”, categoria 11-14 ani. Eleva a fost însoțită de prof. Iacob Diana, de directoarea Margin Daniela și de părinții săi.
Această prezență reprezintă o recunoaștere a talentului, a pasiunii și a dăruirii pentru literatură și jurnalism sportiv, dar și o dovadă a valorilor pe care le promovăm în școala noastră: fair play, performanță și excelență prin educație.
Felicitări pentru această frumoasă realizare care aduce cinste orașului nostru!
M. S.