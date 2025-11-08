ANAF anunţă controale la firmele de evenimente care nu şi-au declarat transparent veniturile

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara, începând cu 10 noiembrie 2025, o serie de controale vizând peste 80 de societăţi care organizează evenimente, dar nu s-au conformat voluntar obligaţiilor de declarare a veniturilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Măsura vine după campania naţională de prevenţie derulată de instituţie, care a vizat colectarea datelor privind contractele pentru perioada iunie-decembrie 2025. În urma acesteia, ANAF anunţă o creştere semnificativă a conformării voluntare: veniturile declarate au crescut cu 16,1%, impozitul pe profit cu 19,68%, impozitul pe venit cu 19,61%, iar TVA-ul declarat cu 20,32% faţă de anul precedent.

„Apreciem contribuabilii care au înţeles să se conformeze voluntar prevederilor legale”, transmite instituţia, precizând că activitatea principalilor organizatori de evenimente este monitorizată constant de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, inclusiv prin sistemele RO e-Factura şi RO e-case de marcat.

Controalele vor viza în special emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate şi îndeplinirea obligaţiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

ANAF subliniază că verificările nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţi, urmând să fie realizate în afara intervalului orar alocat acestora.

