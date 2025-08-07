Noutăți filatelice: Ziua Mărcii Poștale Românești. Regina Maria a României

Produsul filatelic special din acest an, realizat pentru a marca Ziua Mărcii Poștale Românești, este dedicat singurei Regine încoronate a României Mari, de la a cărei naștere se împlinesc 150 de ani.

Romfilatelia a introdus în circulația emisiunea filatelică Ziua Mărcii Poștale Românești. Regina Maria a României. Emisiunea este formată din o marcă poștală, o coliță filatelică nedantelată și un plic „prima zi”, la care se adaugă și o mapă filatelică specială în tiraj limitat.

Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha, Principesă a Marii Britanii și Irlandei, s-a născut pe 29 octombrie 1875 la Eastwell Park, Kent, Marea Britanie. Tatăl, Alfred, Duce de Edinburgh era cel de-al doilea fiu al Reginei Victoria a Marii Britanii, iar mama, Marea Ducesă Maria Alexandrovna Romanova era fiica Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei.

Aranjamente ținând de statutul caselor regale fac ca în anul 1892, când Maria avea 17 ani, viitorul Rege Ferdinand I și frumoasa principesă să se logodească. Căsătoria a avut loc la 10 ianuarie 1893, la Sigmaringen, martor al unirii fiind chiar împăratul Germaniei Wilhelm al II-lea.

În România, până în anul când va fi Regină (1914) Maria devine mamă a șase copii: Carol (1893), Elisabeta (1894), Maria (1900), Nicolae (1903), Ileana (1909), Mircea (1913). Despre ei Regina spune: „Copiii mei erau punctul central al vieții mele. Femeile din rasa mea sunt mame pătimașe și nu ne putem închipui lumea fără copii.”

În calitate de suverană, Regina Maria a cucerit inimile tuturor românilor prin naturalețe, eleganță și inteligență, prin dăruire și bunătate, dar mai presus de toate, prin iubirea față de țara sa. A știut întotdeauna să se facă remarcată, apreciată și îndrăgită. Aprecia în mod deosebit costumul popular pe care îl purta adesea la ceremoniile publice și călătoriile în țară.

Prezența sa activă pe frontul din Moldova (1917-1918), precum și implicarea directă a suveranei în spitalele de campanie pentru a îngriji răniții i-au conferit două nume cunoscute și în afara granițelor țării: „Regina soldat” și „Mama răniților”. Rolul ei în făurirea României Întregite este astfel definit de un cunoscut politician al vremii, Constantin Argetoianu: „…a întrupat aspirațiile cele mai înalte ale conștiinței românești. Prin modul cum a influențat în 1916 intrarea României în război și din nou în 1918, când aproape numai datorită ei, Regele Ferdinand I nu a ratificat dezastruoasa pace de la București, Regina s-a așezat ca ctitoriță a României Întregite și ca una din cele mai mari figuri ale istoriei noastre naționale”.

Regina s-a stins din viață la data de 18 iulie 1938 la Castelul Pelișor. Ne-au rămas ca amintire frumoasele cuvinte scrise în testamentul său: „frumoasă țară pe care am visat-o întregită, a cărei soartă am împărtășit-o atâția ani, al cărei vis strămoșesc l-am visat și eu și mi-a fost îngăduit să-l văd împlinit. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre alte națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută”.

Marca poștală (valoare nominală de 14 Lei), colița filatelică (cu timbrul având valoarea nominală de 30 Lei) și plicul „prima zi” reproduc portrete ale Principesei Maria înainte de a deveni Regină (1914). Alături de portret, colița filatelică reproduce chipul, monograma și semnătura Reginei Maria (blocul special din mapa filatelică are aceleași elemente imprimate în folio-aur).

Componentele emisiunii filatelice se constituie ca o ilustrare a personalității unei Regine care ne-a dăruit lecții despre sacrificiu, curaj, patriotism, diplomație și cinstirea făuritorilor de neam și țară.

M. S.