Ziua Culturii Naționale va fi marcată printr-un amplu eveniment la Zalău, organizat de Consiliul Județean Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj și Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj.

Manifestarea „Carte, arte și poezie de Ziua Culturii Naționale” va avea loc în data de 15 ianuarie, începând cu ora 13, în Sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Cei care vor trece pragul evenimentului vor avea prilejul de a lua parte la o expoziție de carte și Ex-Libris din colecțiile Bibliotecii Județene, precum și la prezentarea Galeriei de Artă „Ioan Sima” – povestea unui spațiu cultural la noi începuturi.

De asemenea, manifestarea va fi dublată de un moment artistic susținut de Orchestra Ansamblului folcloric „Meseșul” al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, dirijor prof. Dorel Ciobanu, alături de Camelia Cherecheș, Adriana Baciu Bonțe și Sergiu Chirilă.

În cadrul întâlnirii vor fi prezenți scriitorii Viorel Mureșan, Ion Pițoiu-Dragomir, Marcel Lucaciu, Ancuța Mărieș, Angela Maxim, Alice V. Micu, Voichița Lung, precum și reprezentanți ai Asociației Arhaic – Ambulanța pentru Monumente Sălaj, Implicarea societății civile din județul Sălaj în protejarea patrimoniului cultural. Amfitrionul evenimentului este Daniel Săuca.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sălaj, al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj și al Reprezentanței Zalău a Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.