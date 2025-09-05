Zeci de persoane au fost sancționate de polițiști în Zalău

Încă de la primele ore ale dimineții, polițiștii zălăuani au desfășurat joi o acțiune pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Mai mult, obiectivele raziei au vizat prevenirea și descurajarea faptelor de natură penală sau contravențională comise pe stradă, precum și prevenirea riscurilor în trafic.

În urma acțiunii, 135 de persoane au fost legitimate și au fost puse în aplicare două mandate de aducere, iar oamenii legii au aplicat 21 de sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Cât despre razia din trafic, 96 de autovehicule au fost oprite pentru controale, iar 86 de șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest. Pentru abaterile depistate, polițiștii zălăuani au sancționat 51 de persoane și au reținut patru permise de conducere.

Imagine cu rol ilustrativ.