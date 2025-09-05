Alcoolul la volan îl costă scump pe un bărbat din Gâlgău

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, din comuna Gâlgău, a fost oprit în trafic de polițiștii din Ileanda, joi după-amiază, pentru un control. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce a arătat că bărbatul se afla într-o stare avansată de ebrietate.

În consecință, șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, însă a refuzat prelevarea. Astfel, acesta s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.