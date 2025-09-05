Doi tineri au făcut cumpărături cu un card găsit pe stradă

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au identificat doi tineri, un minor de 17 ani și o tânără de 22 de ani, cercetați pentru efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În data de 3 septembrie, cei doi ar fi găsit un card bancar în cartierul Ortelec, card ce îi aparținea unei tinere de 20 de ani din județul Bistrița-Năsăud.

În loc să dea dovadă de spirit civic și să-i restituie proprietarei cardul găsit, aceștia l-ar fi folosit pentru mai multe tranzacții, creând un prejudiciu de 447 de lei.

Cercetările în acest caz sunt continuate pentru recuperarea prejudiciului și tragerea celor doi tineri la răspundere penală, după cum au transmis reprezentanții IPJ Sălaj.