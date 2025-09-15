„Descoperă Șamșud pe bicicletă”, un eveniment de poveste

Iubitorii de ciclism sunt așteptați sâmbătă, 27 septembrie, la Șamșud, localitate care va găzdui o nouă ediție a concursului „Descoperă Șamșud pe bicicletă”. Evenimentul estge organizat de Asociația Salvamont Vlădeasa Cluj în parteneriat cu Primăria Șamșud și Bellotto, cu o susținere importantă din partea Consiliului Județean Sălaj, Pro Nutrition, Aqua Serv, Tur Cento Trans, Proficycling Bikes, Sebis Bike și Asociația ProCom Șamșud. Participanții vor primi kit de participare, vestă de ciclism, susținătoare de efort, dar și produse locale. Evenimentul nu este doar o competiție, este o poveste, una în care participanții vor face sport, vor descoperi frumusețile locului pe bicicletă, iar după încheierea curselor, comunitatea îi va aștepta cu bunătăți locale într-o atmosferă de sărbătoare.

Fotografie din arhivă