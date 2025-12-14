Doliu în voleiul românesc. A murit maestrul emerit al sportului Teofil CHIȘ

Pe neașteptate, sâmbătă, 13 decembrie 2025, ne-a părăsit pentru totdeauna un sportiv de seamă, maestru emerit în volei, domnul Teofil CHIȘ.
Teofil (Teo) CHIȘ s-a născut în data de 9 februarie 1951, în localitatea Cosniciu de Jos (Județul Sălaj), părinți fiindu-i Chiș Gheorghe și Aurelia. A absolvit clasele primare în localitatea Zăuan (Sălaj). Împreună cu familia sa, a ajuns în orașul Șimleu Silvaniei în anul 1961. A urmat cursurile Școlii Elementare nr. 1 din Șimleu Silvaniei, iar clasele IX – XI la „Școala Medie Mixtă” Șimleu Silvaniei (acum, CN „Simion Bărnuțiu”). Clasa a XII-a fost absolvită la Liceul Sportiv „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Npoca, secția de volei, în anul 1969. A fost un elev eminent și un bun polisportiv, practicând cu rezultate foarte bune voleiul, handbalul, fotbalul, atletismul și tenisul de masă. Așa a reușit să-și perfecționeze calitățile fizice și motrice în volei.
Teofil Chiș a fost licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport (IEFS) din București, specializarea volei, cursuri de zi, fiind primul „Maestru Emerit al Sportului” în volei din județul Sălaj. A fost jucător coordonator al echipei naționale de volei a României, câștigând locul VI la Campionatul Mondial din Mexic (1974, 24 de țări participante) și medalia de bronz la Campionatul European de Volei din Finlanda (Helsinki, 1977 – echipe din 12 țări). A câștigat patru titluri naționale și unul de vicecampion cu echipa „Dinamo” București și s-a clasat de două ori pe locul III cu echipele: IEFS București (1973) și „Silvania” Șimleu Silvaniei (1982 – după Dinamo și Steaua!). A jucat volei în 15 ediții ale Diviziei Naționale „A”, iar timp de cinci ani a fost prezent în aproximativ 150 de meciuri ale echipei naționale a României. În plus, a fost jucător și antrenor la echipa de volei „Silvania” Șimleu Silvaniei, cea care, în anul 1983, a câștigat „Cupa Balcanică”! De asemenea, a contribuit la promovarea orașului Șimleu Silvaniei (pentru a treia oară), în primul eșalon al voleiului românesc, prin echipa CS „Phöenix”, la care a fost director sportiv între anii 2008-2013.
Activitatea sportivă a fost împărțită cu cea de ofițer de poliție, pe care a desfășurat-o atât la București, cât și la Șimleu Silvaniei. Iar pentru activitatea sa în Poliție a fost decorat cu Brevetul în semn onorific „În Serviciul Armatei Române”.
De remarcat ca Teo Chiş, prin meritele personale, a contribuit la dezvoltarea unei bune imagini a oraşului Şimleu Silvaniei, respectându-şi cu onoare statutul nobil de om al societăţii.
A fost un om blând şi manierat în relaţiile sale zilnice cu semenii săi şi un bun exemplu pentru voleibaliştii pe care i-a antrenat.
Pentru toate performanțele și titlurile obținute pe parcursul carierei sale profesionale, Consiliul Local Șimleu Silvaniei, în 29 octombrie 2015, i-a conferit domnului Teofil Chiș titlul de „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei”.
Priveghiul va avea loc luni, 15 decembrie 2025, ora 18:00, iar slujba de înmormântare va fi marți, 16 decembrie 2025, ora 12:00, ambele la Capela de pe strada Horea din orașul Șimleu Silvaniei.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,
publicist, Șimleu Silvaniei
One Thought to “Doliu în voleiul românesc. A murit maestrul emerit al sportului Teofil CHIȘ”
Trist atunci cind afli ca unul dintre prietenii tai de-o viata a plecat intr-o alta lume.Ii multumesc prof.Stefan Marin pentru necrologul foarte documentat,transmit si eu celor care au ramas.sotiei si celor doi copii,surorii Mili si sotul acesteia Gicu Gaiger sincere condoleante.Drum lin spre ceruri draga Teo !