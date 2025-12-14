Doliu în voleiul românesc. A murit maestrul emerit al sportului Teofil CHIȘ

Pe neașteptate, sâmbătă, 13 decembrie 2025, ne-a părăsit pentru totdeauna un sportiv de seamă, maestru emerit în volei, domnul Teofil CHIȘ.

Teofil (Teo) CHIȘ s-a născut în data de 9 februarie 1951, în localitatea Cosniciu de Jos (Județul Sălaj), părinți fiindu-i Chiș Gheorghe și Aurelia. A absolvit clasele primare în localitatea Zăuan (Sălaj). Împreună cu familia sa, a ajuns în orașul Șimleu Silvaniei în anul 1961. A urmat cursurile Școlii Elementare nr. 1 din Șimleu Silvaniei, iar clasele IX – XI la „Școala Medie Mixtă” Șimleu Silvaniei (acum, CN „Simion Bărnuțiu”). Clasa a XII-a fost absolvită la Liceul Sportiv „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Npoca, secția de volei, în anul 1969. A fost un elev eminent și un bun polisportiv, practicând cu rezultate foarte bune voleiul, handbalul, fotbalul, atletismul și tenisul de masă. Așa a reușit să-și perfecționeze calitățile fizice și motrice în volei.

Teofil Chiș a fost licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport (IEFS) din București, specializarea volei, cursuri de zi, fiind primul „Maestru Emerit al Sportului” în volei din județul Sălaj. A fost jucător coordonator al echipei naționale de volei a României, câștigând locul VI la Campionatul Mondial din Mexic (1974, 24 de țări participante) și medalia de bronz la Campionatul European de Volei din Finlanda (Helsinki, 1977 – echipe din 12 țări). A câștigat patru titluri naționale și unul de vicecampion cu echipa „Dinamo” București și s-a clasat de două ori pe locul III cu echipele: IEFS București (1973) și „Silvania” Șimleu Silvaniei (1982 – după Dinamo și Steaua!). A jucat volei în 15 ediții ale Diviziei Naționale „A”, iar timp de cinci ani a fost prezent în aproximativ 150 de meciuri ale echipei naționale a României. În plus, a fost jucător și antrenor la echipa de volei „Silvania” Șimleu Silvaniei, cea care, în anul 1983, a câștigat „Cupa Balcanică”! De asemenea, a contribuit la promovarea orașului Șimleu Silvaniei (pentru a treia oară), în primul eșalon al voleiului românesc, prin echipa CS „Phöenix”, la care a fost director sportiv între anii 2008-2013.

Activitatea sportivă a fost împărțită cu cea de ofițer de poliție, pe care a desfășurat-o atât la București, cât și la Șimleu Silvaniei. Iar pentru activitatea sa în Poliție a fost decorat cu Brevetul în semn onorific „În Serviciul Armatei Române”.

De remarcat ca Teo Chiş, prin meritele personale, a contribuit la dezvoltarea unei bune imagini a oraşului Şimleu Silvaniei, respectându-şi cu onoare statutul nobil de om al societăţii.

A fost un om blând şi manierat în relaţiile sale zilnice cu semenii săi şi un bun exemplu pentru voleibaliştii pe care i-a antrenat.

Pentru toate performanțele și titlurile obținute pe parcursul carierei sale profesionale, Consiliul Local Șimleu Silvaniei, în 29 octombrie 2015, i-a conferit domnului Teofil Chiș titlul de „Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei”.

Priveghiul va avea loc luni, 15 decembrie 2025, ora 18:00, iar slujba de înmormântare va fi marți, 16 decembrie 2025, ora 12:00, ambele la Capela de pe strada Horea din orașul Șimleu Silvaniei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

prof. Marin ȘTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei