Autoturism furat din Franța, găsit în Sălaj

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj efectuează cercetări față de un bărbat de 40 de ani, într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. La data de 12 decembrie, polițiștii au identificat un autoturism, în valoare de aproximativ 17.000 de euro, care figura ca fiind furat din Franței.

Bărbatul ar fi cumpărat autoturismul în data de 26 octombrie, din județul Timiș, de la trei persoane necunoscute, iar la momentul achiziției ar fi prevăzut posibilitatea ca autovehiculul să provină din săvârșirea unei infracțiuni. Autoturismul a fost ridicat de polițiști, în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale desfășoară activități specifice pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a comis fapta, identificarea tuturor persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere penală.

M. S.