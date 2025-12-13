Laureații Galei Fotbalului Sălăjean – 2025

Vineri seara, Asociația Județeană de Fotbal Sălaj a celebrat performanța celor mai buni jucători, antrenori, conducători, arbitri și oameni dedicați fotbalului din județul Sălaj.
Daniel Sabou, președintele AJF, a felicitat toți premianții și a mulțumit celor care susțin, zi de zi, fotbalul sălăjean.
1. CEL MAI BUN JUCATOR
LIGA A IV-A – ZMOLE RAUL (Barcău Nușfalău)
LIGA A V-A EST – PINTEA ADALBERT (Olimpia Rus)
LIGA A V-A VEST – CONTRAȘ DANIEL (Măgura Cehei)
JUNIOR – MODI DENIS (SCO Jibou)
2. CEL MAI BUN PORTAR
LIGA A IV-A – GROZA MARIUS (CS Hida)
LIGA A V-A EST – HUCEA EROVIM (Unirea Sălățig)
LIGA A V-A VEST – KOCSIS ISTVAN (Cetatea Valcău)
JUNIOR – PARKER ANDREI ( Cetatea Buciumi)
3. CEL MAI BUN ANTRENOR
LIGA A IV-A – BODE MIHAI (Unirea Mirșid)
LIGA A V-A EST – POP ADRIAN (Largiana Românași)
LIGA A V-A VEST – JOZSA SZABOLCS (Venus Borla)
JUNIORI – COZAC MEDAN (AS Bănișor – Peceiu)
4.CEL MAI BUN CONDUCĂTOR
LIGA A IV-A – CRISTEA IOAN (Inter Cizer)
LIGA A V-A EST – IGNAT CRISTIAN (Cetatea Valcău)
LIGA A V-A VEST – TĂRĂU DAN (Meseșul Treznea)
CEL MAI BUN ARBITRU – CENTEA EDUARD
CEL MAI BUN ARBITRU ASISTENT – BORZAN DENIS
CEA MAI BUNĂ TÂNĂRĂ SPERANȚĂ – BREJE ADRIANA