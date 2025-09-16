Sălajul, campion la reciclare

Instituția Prefectului Sălaj a anunțat că potrivit unui studiu realizat de publicația Ziarul Financiar pe baza datelor furnizate de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), județul nostru se află pe primul loc în România la capitolul reciclare, raportat la procentul deșeurilor municipale gestionate: 48%. „Această performanță confirmă faptul că munca în echipă și responsabilitatea față de mediu aduc rezultate vizibile”, a declarat prefectul Claudiu Bîrsan. De ce este important să reciclăm? Reducem cantitatea de deșeuri depozitate la groapa de gunoi, protejăm resursele naturale și contribuim la un mediu mai curat și mai sănătos pentru noi și generațiile viitoare. „Exemplul Sălajului arată că reciclarea nu este doar o obligație legală, ci și o oportunitate pentru dezvoltare responsabilă. Prin continuarea acestui efort colectiv, județul nostru poate rămâne un model de bune practici pentru întreaga țară. Împreună putem transforma grija pentru mediu într-un obicei zilnic”, a mai spus prefectul.

Share Whatsapp Email