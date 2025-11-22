Victorie clară pentru Florian Andrei la Ultimate Boxing Game

Florian Andrei este de neînvins. Pugilistul în vârstă de 20 de ani, originar din Zalău, a ieșit învingător din ring la Ultimate Boxing Game din București. Printr-o victorie clară, cu scorul de 40 la 35, împotriva adversarului său din Mexic, Carlos Jesus Gallego Montijo, în vârstă de 27 de ani, Florian „The Sylvanian Warrior” Andrei își menține recordurile.

Palmaresul său este unul bogat, incluzând centurile de campion mondial de tineret IBO, campion WBF Intercontinental și campion IBA International.

Gala de box a avut loc vineri, 21 noiembrie, la București, iar opt sportivi români s-au confruntat cu adversari profesioniști din mai multe țări, precum Georgia, Bosnia și Herțegovina, Mexic sau Tanzania, potrivit fanatik.ro.

Încă de dinaintea meciului, tânărul sportiv se simțea încrezător, iar dovadă stă pregătirea sa de luni de zile:

„Mă simt foarte pregătit pentru acest meci, deși nu a fost plănuit în calendarul meu competițional de anul acesta, sunt într-o continuă pregătire de câteva luni. Am un adversar din Mexic, pe care l-am studiat bine și sunt convins că vom face un meci puternic din care sunt sigur că voi ieși învingător”, transmitea cu încredere sportivul pentru sursa citată.

Mai mult, Florian declarase că este mândru de faptul că poate promova Sălajul la cel mai înalt nivel și aștepta cu nerăbdare să urce din nou în ring.

Gala a fost organizată de influencerul Theo Zeciu, cunoscut pe TikTok și YouTube.