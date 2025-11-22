Vești bune! Oficiul Poștal din Marca își continuă activitatea

Sălăjeanul Gabriel Lavrincic, originar din localitatea Marca și omul care deține recordul Mondial pentru cele mai multe scrisori trimise și primite într-o viață, atrăgea atenția în luna septembrie privind posibilitatea închiderii Oficiului Poștal din Marca.

Ghișeul poștal din localitate este locul ce face parte din procesul său, prin care a intrat în Cartea Recordurilor. Lavrincic făcea un apel public către conducerea Poștei Române să nu închidă Oficiul Poștal din Marca.

„Către Compania Națională Poșta Română, domnului director general Florin Valentin Ștefan. Subsemnatul Lavrincic Gabriel Antoniu, vă aduc la cunoștință următoarea solicitare în numele comunității din comuna Marca, județul Sălaj. Facem apel la dumneavoastră să nu închideți Ghișeul Poștal din Marca, deoarece această comună în frunte cu „Ghișeul Poștal” a devenit un brand național și internațional prin prisma Recordului Mondial unic în lume. Marca este locul în care au fost primite și trimise cele mai multe scrisori în toată istoria omenirii, prin Oficiul Poștal din comună. Recordul mondial la categoria cele mai multe scrisori primite și trimise din toată istoria omenirii („Cele mai multe scrisori primite într-o viață”), emis de prestigioasa și arhicunoscuta Guinness World Records din Marea Britanie, se află în posesia subsemnatului, născut în comuna Marca. Dețin 22.018 scrisori primite din fosta Uniune Sovietică. Toate scrisorile sunt bine conservate și complete cu plicurile și mărcile poștale ștampilate”, este o parte din mesajul lui Gabriel Lavrincic.

Vești bune privind Ghișeul de la Marca

În urma unei solicitări adresate Guvernului României, transmisă ulterior spre soluționare către CN Poșta Română SA privind menținerea Ghișeului Poștal Marca, instituția a transmis că, la nivelul Poștei Române, sunt derulate acțiuni de reorganizare a rețelei de subunități poștale operative, pentru asigurarea unei funcționalități optime și a accesibilității, în condiții de eficiență operațională și adaptare la cerințele pieței, pe întreg teritoriul României.

Astfel, în urma rezultatelor analizelor efectuate până în prezent au condus la decizia menținerii Ghișeului Poștal Marca, din județul Sălaj, în forma actuală de organizare.

În termeni concreți, Oficiul Poștal din Marca nu va fi închis.