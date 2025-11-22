Activități inedite la API Zalău: dans, roboți educaționali și bucuria unei altfel de pauze

Zeci de elevi și profesori ai Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău au marcat vineri, 21 noiembrie, Săptămâna Europeană a Roboticii printr-o serie de manifestări interesante. Pentru a marca deschiderea oficială a manifestărilor organizate la nivel european, elevii echipei „Brainstorms” au organizat un flashmob în curtea școlii.

Activitatea a atras interesul elevilor și profesorilor, oferind un moment dinamic ce a îmbinat mișcarea și dansul cu demonstrații scurte ale robotului construit de echipă. Evenimentul a evidențiat energia, creativitatea și entuziasmul elevilor de la API pentru domeniul roboticii. Pe parcursul acestei perioade, sunt organizate diverse activități adresate copiilor, elevilor, cadrelor didactice și părinților, cu scopul de a promova educația STEM și de a crește nivelul de implicare în proiectele echipei de robotică. Săptămâna Europeană a Roboticii reprezintă, pentru elevii colegiului nostru, o ocazie de formare, explorare și descoperire a unor domenii tehnologice de viitor. Activitățile desfășurate consolidează competențele STEM și contribuie la dezvoltarea unei comunități școlare care valorizează creativitatea, inovația și munca în echipă.