Fort Silvan invită sălăjenii de toate vârstele la săniuș

Deși vacanța de iarnă a ajuns la final pentru cei mai mulți dintre noi, sfârșitul de săptămână rămâne un bun prilej de relaxare în aer liber. Zăpada din belșug îi așteaptă pe iubitorii de natură la mișcare și voie bună, iar sâmbătă, 10 ianuarie, sălăjenii de toate vârstele sunt invitați la „Hai la săniuș în vie”, un concept al Cramei Fort Silvan din Camăr.

De dimineață și până la apusul soarelui, sălăjenii din orice colț al județului sunt așteptați să se bucure de săniuș într-un cadru special, chiar pe dealurile pline de viță-de-vie. Accesul este gratuit, iar buna dispoziție este garantată de peisajul de iarnă și de atmosfera relaxantă.

La fața locului, cei prezenți vor putea cumpăra și savura diverse bunătăți, precum vin fiert, ceai cald, hot-dog sau cârnați fierți în vin, perfecte pentru a avea parte o zi petrecută în natură.

Reprezentanții cramei îi așteaptă cu drag pe toți cei dornici de distracție și relaxare, cu rugămintea ca cei ce vor bifa prezența să vină echipați cu sănii.