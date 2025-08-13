Asociația „Fiii satului și fiii de onoare ai satului Huta” vă invită să participați în data de 24 august 2025 la sărbătoarea „Fiii Satului Huta”, ediția a VI-a. Acțiunea se va desfășura după următorul program:
ora 10: Sfânta Liturghie la Biserica din sat.
ora 13: la pensiunea „Poiana cerbilor”:
– slujba de Te Deum;
– alocuțiuni invitați;
– spectacol artistic susținut de Ansamblul folcloric „Meseșul” al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și tinere talente coordonate de Madălina Maria Colcer: Geanina Deac, Flaviu Filip, Antonia Grigor, Iuliana Nicorici, Maria Criste-Roșca, Sara Groza, David Ciumăfai, Sofia Criste, Ionuț George Sabău, Lorena Chiorean, Larisa Crișan. Fluierașii de la Sângeorgiu de Meseș.
Invitat special – Sava Negrean Brudașcu și Trupa Sava.
Parteneri: Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Primăria comunei Buciumi, Parohia ortodoxă Huta.
Prezintă – Mădălina Maria Colcer.
M. S.
One Thought to “Sărbătoarea „Fiii Satului Huta”, la o nouă ediție”
vor fi mai ulti dantausi decat cetateni