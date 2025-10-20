Mulți șoferi apasă accelerația ca la raliu. Zeci de vitezomani au fost sancționați în Sălaj

Polițiștii sălăjeni au desfășurat acțiuni pe șoselele din județ la sfârșitul acestei săptămâni. În perioada 17-19 octombrie, activitățile oamenilor legii au vizat creșterea gradului de disciplină rutieră în rândul participanților la trafic și prevenirea accidentelor de circulație, în special a celor produse pe fondul vitezei excesive sau al conducerii sub influența alcoolului ori a altor substanțe.

În parcursul celor trei zile, polițiștii au efectuat 268 de testări cu aparatele etilotest și DrugTest.

Mai mult, organele de poliție au constatat 383 de abateri ale normele rutiere, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 123.162 de lei.

Dintre acestea, 147 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale, 27 pentru nepurtarea centurii de siguranță, șapte pentru efectuarea unor depășiri neregulamentare, iar 202 pentru alte abateri de la normele rutiere.

Totodată, față de 37 de conducători auto a fost luată măsura complementară a reținerii permisului de conducere, pentru următoarele abateri:

depășirea vitezei maxime admise cu peste 50 km/h – 17 permise reținute,

conducerea sub influența alcoolului – 2 permise reținute,

efectuarea unei depășiri neregulamentare – 7 permise reținute,

alte abateri ale normelor rutiere – 11 permise reținute.

De asemenea, polițiștii rutieri au retras patru certificate de înmatriculare. Acțiunile rutiere vor continua și în această săptămână, cu accent siguranța pietonilor, după cum precizează reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Astfel, în cadrul noilor acțiuni, polițiștii rutieri vor monitoriza în special respectarea regulilor privind acordarea priorității de trecere pietonilor, dar și traversarea de către aceștia a drumului public doar prin locurile permise.