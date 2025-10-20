Doi tineri, implicați într-un accident lângă Ileanda

Un tânăr de 22 de ani, din comuna Ileanda, a fost implicat într-un accident rutier duminică seară în afara localității. Din fericire, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Evenimentul s-a produs în urma unei manevre de depășire, iar tânărul a intrat în coliziune cu un alt autoturism, la volanul căruia se afla o tânără de 27 de ani.

Cei doi șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatul tânărului de 22 de ani a indicat o concentrație de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Ileanda.