Trenurile de călători dintre Jibou – Dej vor fi anulate

Trenurile de pe ruta Jibou – Dej Călători vor fi anulate începând cu 10 septembrie. Astfel, în locul acestora, transportul va fi asigurat cu autobuze, pentru o perioadă de trei luni, potrivit CFR. În perioada 10 septembrie – 10 decembrie, trenurile de călători nu vor mai circula pe această rută, odată cu închiderea permanentă a liniei dintre cele două localități.

Călătorii vor putea continua să circule, fiind transbordați cu autobuze ce vor circula conform programului prevăzut în Mersul Trenurilor. Îmbarcarea și debarcarea vor avea loc în mai multe puncte aferente stațiilor și haltelelor dintre cele două orașe.

Mai mult, pentru anumite opriri, este propusă radierea preluării călătoriilor din stațiile Gâlgău h. și C.C.H. Dej h.