Mașina unui sălăjean a fost jefuită în Carei

Mașina unui sălăjean a fost jefuită de hoți săptămâna trecută în municipiul Carei din județul vecin. Mai multe persoane necunoscute au observat că portierele autoturismului erau lăsate neasigurate și au furat din interior două tablete, o pereche de căști wireless și mai multe articole vestimentare.

În urma investigațiilor, oamenii legii au descoperit că făptașul este un bărbat de 49 de ani din localitatea Căpleni, județul Satu Mare. Din fericire, toate bunurile au fost recuperate și predate păgubitului.

Cercetările în acest caz continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, iar polițiștii le recomandă șoferilor să nu-și lase portierele neasigurate și bunurile valoroase la vedere în mașini.